Кыргызстан готов заключить соглашение с Великобританией после Brexit

«Мы готовы к заключению нового двустороннего соглашения с Великобританией после Brexit», — заявил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов в ходе Кыргызско-Британского инвестиционного форума, прошедшего в Лондоне.

Он отметил, что высоко оценил динамику кыргызско-британских отношений, и призвал следующее правительство Великобритании, которое сформируют после досрочных всеобщих выборов 12 декабря, поддержать стремление кыргызской стороны к обновлению импульса в развитии двусторонних отношений.

Кубатбек Боронов сообщил, что в Лондон весной 2020-го прибудет делегация во главе с министром иностранных дел Чингизом Айдарбековым.

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Первый вице-премьер также сказал, что Кыргызстан уважает выбор британского народа по выходу из ЕС, выраженный на референдуме три года назад.

«Ждем заключения нового соглашения, которое определит пути развития дальнейших торговых и экономических отношений после выхода Великобритании из Европейского союза», — подчеркнул Кубатбек Боронов.

Он заметил, что на следующей неделе послу КР в Великобритании и Северной Ирландии Эдилю Байсалову предстоит высокая аудиенция у королевы Елизаветы II. Кубатбек Боронов попросил передать Ее Величеству от имени кыргызского народа и правительства самые теплые пожелания.

Первый вице-премьер-министр также поздравил посла Великобритании в Кыргызской Республике Чарльза Гарретта с недавним награждением степенью офицера ордена Британской империи.