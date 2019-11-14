11:42
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Кыргызстан готов заключить соглашение с Великобританией после Brexit

«Мы готовы к заключению нового двустороннего соглашения с Великобританией после Brexit», — заявил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов в ходе Кыргызско-Британского инвестиционного форума, прошедшего в Лондоне.

Он отметил, что высоко оценил динамику кыргызско-британских отношений, и призвал следующее правительство Великобритании, которое сформируют после досрочных всеобщих выборов 12 декабря, поддержать стремление кыргызской стороны к обновлению импульса в развитии двусторонних отношений.

Кубатбек Боронов сообщил, что в Лондон весной 2020-го прибудет делегация во главе с министром иностранных дел Чингизом Айдарбековым.

Читайте по теме
Британский премьер Борис Джонсон объявил о достижении соглашения с ЕС о брексите

Первый вице-премьер также сказал, что Кыргызстан уважает выбор британского народа по выходу из ЕС, выраженный на референдуме три года назад.

«Ждем заключения нового соглашения, которое определит пути развития дальнейших торговых и экономических отношений после выхода Великобритании из Европейского союза», — подчеркнул Кубатбек Боронов.

Он заметил, что на следующей неделе послу КР в Великобритании и Северной Ирландии Эдилю Байсалову предстоит высокая аудиенция у королевы Елизаветы II. Кубатбек Боронов попросил передать Ее Величеству от имени кыргызского народа и правительства самые теплые пожелания.

Первый вице-премьер-министр также поздравил посла Великобритании в Кыргызской Республике Чарльза Гарретта с недавним награждением степенью офицера ордена Британской империи.
Ссылка:
просмотров: 335
Версия для печати
Материалы по теме
Посол Великобритании ездит на троллейбусе и покупает мясо на базаре
ВИК-2018. Семью британского военного атташе ограбили в этногородке «Кырчын»
Граждане Великобритании и Малайзии задержаны в Кыргызстане на госгранице
В Лондоне началась церемония свадьбы принца Гарри (прямой эфир)
17 красивейших диадем, принадлежащих королевской семье
Марк Цукерберг отказался явиться в британский парламент для дачи показаний
США объявили о высылке 60 российских дипломатов. Часть стран ЕС поддержала акцию
Польша вышлет российских дипломатов в поддержку Великобритании
Английская учительница получила $1 миллион за знание 35 языков
Россия высылает 23 британских дипломата
Популярные новости
Убийство Айеркена Саймаити и&nbsp;отставка правительства. О&nbsp;чем говорят в&nbsp;парламенте Убийство Айеркена Саймаити и отставка правительства. О чем говорят в парламенте
Алмазбек Атамбаев требует освободить всех, кого посадили по&nbsp;событиям в&nbsp;Кой-Таше Алмазбек Атамбаев требует освободить всех, кого посадили по событиям в Кой-Таше
Попытка &#8470;&nbsp;3. Депутаты Жогорку Кенеша вновь пытаются легализовать самозахват Попытка № 3. Депутаты Жогорку Кенеша вновь пытаются легализовать самозахват
Тарифы на&nbsp;электроэнергию. Премьер-министр не&nbsp;исключил их&nbsp;пересмотра Тарифы на электроэнергию. Премьер-министр не исключил их пересмотра
Бизнес
Пожарный расчет и&nbsp;запах дыма. Как прошли учения в&nbsp;бизнес-центре &laquo;Асыл Таш&raquo; Пожарный расчет и запах дыма. Как прошли учения в бизнес-центре «Асыл Таш»
БТА Банк и&nbsp;MegaCom выпустили кобрендинговую карту БТА Банк и MegaCom выпустили кобрендинговую карту
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; провел газ в&nbsp;жилмассив &laquo;Алтын-Бешик&raquo; «Газпром Кыргызстан» провел газ в жилмассив «Алтын-Бешик»
&laquo;Бакай Банк&raquo; предлагает расчетно-кассовое обслуживание на&nbsp;выгодных условиях «Бакай Банк» предлагает расчетно-кассовое обслуживание на выгодных условиях
14 ноября, четверг
11:27
Пожарный расчет и запах дыма. Как прошли учения в бизнес-центре «Асыл Таш» Пожарный расчет и запах дыма. Как прошли учения в бизне...
11:26
В Благовещенске студент устроил стрельбу в колледже. Есть погибшие
11:21
Бишкекчанин требует отменить тарифы на холодную воду. Готов судиться
11:09
Правительство хочет вывести из Бишкека СИЗО и тюрьмы
11:05
МИД КР изучает, почему посольство Германии не будет выдавать визы кыргызстанцам