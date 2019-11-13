В Кыргызстане 25,4 процента относятся к категории бедных. Об этом сегодня при обсуждении отчета правительства об исполнении бюджета за 2018 год заявила вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова.

По ее словам, этот показатель терпит незначительные колебания. Вместе с тем 0,8 процента населения живет в крайней бедности.

Нардеп Айнуру Алтыбаева, которая и задала вопрос про бедность, отметила, что в одной Баткенской области 40,5 процента бедных, а это выше в полтора раза общереспубликанского показателя.

«То есть лучше жить кыргызстанцы не стали. У нас же число бедных не сократилось», — резюмировала Айнуру Алтыбаева.

Чиновники из правительства парировали, что уровень бедности снизился в сельской местности на 4,8 процента, а в городах — на 0,4 процента.