Иссык-Куль может превратиться в болото. В парламенте озаботились судьбой озера

В парламенте в режиме первого чтения обсуждают законопроект «О биосферных территориях в Кыргызской Республике». Депутаты подняли тему озера Иссык-Куль.

По словам вице-спикера Мирлана Бакирова, за выброс мусора в озеро, за отсутствие очистных сооружений в пансионатах надо не только штрафовать, а наказывать уголовно. Как в Латвии, к примеру. «Согласно последним исследованиям, Иссык-Куль может превратиться в болото, если мы не прекратим мусорить. Слава богу, что у озера есть естественная система очистки», — сказал Мирлан Бакиров.

Представители Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства успокоили парламентария, отметив, что солевой баланс в Иссык-Куле не нарушен и заболачивание озеру в ближайшие десятилетия не грозит.

Другой нардеп Максат Сабиров упрекнул чиновников, что они не знают, сколько видов эндемичных рыб обитает в Иссык-Куле. Представители профильного ведомства назвали 11, заметив, что популяция того же чебака увеличивается. Однако Максат Сабиров обозначил всего девять и сказал, что закон, который призван защищать биосферную зону, не работает.