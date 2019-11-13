Правительство не знает, сколько мигрантов отказались от гражданства Кыргызстана

В Жогорку Кенеше обсуждают ратификацию Соглашения о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий, подписанного 28 сентября 2018 года в Душанбе.

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Депутат Эльвира Сурабалдиева спросила, сколько наших граждан, выехавших на заработки в Россию (их, по официальным данным, 700 тысяч) и получивших там гражданство РФ, отказались от кыргызского паспорта. Чиновники ответить не смогли.

Другой нардеп Бактыбек Турусбеков спросил, знают ли приглашенные, что такое экстремизм и как определить, что та или иная организация радикального типа. Но и на этот вопрос четкого ответа не последовало.

«Помнится, наши органы признали правозащитный центр «Бир дуйно» экстремистским. Потом были суды. Поэтому я и спрашиваю: вы знаете, что такое экстремизм?» — заявил народный избранник и добавил, что представителям исполнительной власти следует готовиться перед выступлением в Жогорку Кенеше.

В тюрьмах Кыргызстана содержатся 434 человека, получивших разные сроки за экстремизм и терроризм.