Алмазбек Атамбаев требует освободить всех, кого посадили по событиям в Кой-Таше

Бывший президент Алмазбек Атамбаев требует освободить из-под стражи всех, кого посадили в СИЗО по делам, связанным с событиями в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года. Об этом говорится в его заявлении.

Он отметил, что вторжение спецназа ГКНБ в его дом 7 августа незаконно. Экс-президент заявил, что обвинения в адрес арестованных — абсурд, они не имеют отношения к тому, в чем их подозревают.

Кто-кто, а власть прекрасно знает, что вышеуказанные люди ни в чем не виновны. А если есть какие-то вопросы, пусть зададут их мне. Пусть мне дадут хоть какой срок, я ко всему готов при этой власти. Алмазбек Атамбаев

«Но все, кто был арестован под предлогом событий 7-8 августа, должны быть освобождены. Они виновны лишь в том, что верили в справедливость, в законы, в Конституцию страны», — говорит Алмазбек Атамбаев.

По его словам, сейчас власти пытаются скрыть свои незаконные действия и переворачивают все «с ног на голову».

«Все больше людей начинают понимать, что «Белый дом» уводит от ответственности лиц, отдававших незаконные приказы, и через следственные органы добивается наказания «зачинщиков массовых беспорядков». При этом умышленно «забывает», что протесты начались после расстрела мирных граждан, незаконного вторжения вооруженных людей в дом экс-президента Кыргызстана. То есть ставит последствия впереди причин, телегу впереди лошади», — пишет Алмазбек Атамбаев.

Бывший президент объясняет действие властей, как попытку дискредитировать его имя.

«Они исходят лично от президента Сооронбая Жээнбекова и преследуют лишь одну цель — дискредитировать экс-президента Алмазбека Атамбаева, уничтожить его морально, раз не получилось физически», — заявляет он.