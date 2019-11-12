Президент Сооронбай Жээнбеков отказался от сопровождения на пути из аэропорта

Президент Сооронбай Жээнбеков отказался от сопровождения на выезде из международного аэропорта «Манас». Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава пресс-службы ГУВД Бишкека Улан Джумаков.

«Недавно Сооронбай Жээнбеков, возвращаясь из служебной командировки, вообще убрал сопровождение кортежа, как и все другие понты с охраной. Тихо и спокойно уехал из аэропорта, что даже никто и не заметил его прилета. Просто, без кортежа, мигалок и сопровождения. Не мешает и не создает помех в работе другим гражданам и пассажирам в аэропорту и на трассе водителям», — написал Улан Джумаков.

В аппарате президента 24.kg отметили, вероятно, речь идет о том дне, когда Сооронбай Жээнбеков прилетел из Японии. «Тогда был час пик, и, чтобы не создавать пробок, он уехал без сопровождения», — сказали в аппарате.

Однако отказываться полностью от кортежа президент не может. Поскольку по протоколу у него, как у первого лица государства, должна быть машина в сопровождении.