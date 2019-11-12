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Власть

Сооронбай Жээнбеков рассказал о вкладе Кыргызстана в изменение климата

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал закон о ратификации Парижского соглашения по Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

По ее данным, президент отметил, что Кыргызстан активно принимает участие в деятельности мирового сообщества по предотвращению глобальных экологических угроз.

«Климатические изменения остро ощущаются в нашей горной стране. Изменение климата влияет на ледники, водные ресурсы, может привести к увеличению количества природных катаклизмов, стихийных бедствий», — подчеркнул глава государства.

Кыргызская Республика воспринимает изменение климата как серьезную угрозу для экосистемы и людей. Поэтому я подписал закон, который ратифицировал Парижское соглашение по климату.

Сооронбай Жээнбеков

Он заметил, что у республики есть серьезный потенциал для перехода на экологически чистую электроэнергию. «Реализация проектов по строительству ГЭС способна в какой-то мере обеспечить потребности стран Центральной Азии, Афганистана и Пакистана в гидроэнергии», — подчеркнул президент.

По его словам, это позволит создать благоприятные условия для устойчивого развития целого региона и уменьшения использования экологически вредных ресурсов.

«Это также внесет вклад в уменьшение глобального потепления климата. Особо отмечу, что в глобальном масштабе это соглашение является весьма важным и необходимым», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Закон о ратификации соглашения принят Жогорку Кенешем 17 октября 2019 года.
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