Улица имени Курманбека Бакиева. В правительстве назвали решение незаконным

Постановление о присвоении улице имени беглого президента Курманбека Бакиева отменят. Об этом сообщили в правительстве.
Как отмечается, решение принято незаконно.
«Постановление о присвоении улице имени Бакиева было принято депутатами местного кенеша в нарушении действующего законодательства и будет отменено. Информация о присвоении имени бывшего президента не была доведена до сведения районного и областного руководства. Лица, причастные к вышеупомянутым нарушениям, понесут ответственность в рамках законодательства», — говорится в сообщении.
Сама табличка с названием улицы была демонтирована.
Напомним, ранее сообщалось, что одной из улиц села Рахманжан Ноокенского района присвоили имя Курманбека Бакиева.