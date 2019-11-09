Улица имени Курманбека Бакиева. В правительстве назвали решение незаконным

Постановление о присвоении улице имени беглого президента Курманбека Бакиева отменят. Об этом сообщили в правительстве.

Как отмечается, решение принято незаконно.

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«Постановление о присвоении улице имени Бакиева было принято депутатами местного кенеша в нарушении действующего законодательства и будет отменено. Информация о присвоении имени бывшего президента не была доведена до сведения районного и областного руководства. Лица, причастные к вышеупомянутым нарушениям, понесут ответственность в рамках законодательства», — говорится в сообщении.

Сама табличка с названием улицы была демонтирована.

Напомним, ранее сообщалось, что одной из улиц села Рахманжан Ноокенского района присвоили имя Курманбека Бакиева.