Желаю объективности и беспристрастности. Президент поздравил журналистов

Президент Кыргызстана поздравил журналистов с профессиональным праздником — Днем информации и печати.

«Информация — это неотъемлемая часть общественной жизни. Неизмеримо выросла роль средств массовой информации в обеспечении открытости общества, прозрачности государственных решений, в доступе к объективной информации наших граждан. Вы вносите свой вклад в развитие страны», — говорится в поздравлении.

«Свобода слова — одно из основных достижений нашей страны. Свобода требует ответственности и справедливости», — отметил глава государства.

«При освещении событий в стране желаю вам обьективности и беспристрасности. Долг каждого из нас — как зеницу ока сохранять стабильность, спокойствие и единство в Кыргызстане. Выражаю благодарность за вашу патриотическую позицию и выполняемую работу с высоким творческим потенциалом», — отмечено в тексте.