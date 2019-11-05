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Власть

Досмотреть за 199 секунд. В правительстве рассказали о модернизации на таможне

Благодаря новым инспекторско-досмотровым комплексам проверка одной грузовой машины занимает 199 секунд. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев посетил пункт пропуска «Иркештам» в Ошской области. Там заработал комплекс, установленный в рамках помощи России Кыргызстану при вступлении в Евразийский экономический союз. Премьер-министр отметил, что взаимодействие в сфере таможенной инфраструктуры является очередным подтверждением высокого уровня сотрудничества между двумя странами.

«Сегодня мы видим, что централизованная автоматизированная система контроля исключает риски коррупции, обеспечивает открытость и транспарентность всех процедур в онлайн-режиме. Это особенно важно для предпринимателей, чьи права порой оставались незащищенными при таможенном оформлении. Модернизация позволит исключить существовавшие проблемы с недостоверным декларированием товаров, низкой скоростью прохождения товаров через таможенную границу, а также существующими коррупционными рисками», — заключил Мухаммедкалый Абылгазиев.
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