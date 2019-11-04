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Власть

Мэрия Бишкека будет сдавать муниципальное имущество по рыночным ценам

Мэрия Бишкека будет сдавать муниципальные площади по рыночным ценам. Об этом стало известно на плановом совещании в мэрии.

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Начальник управления муниципального имущества (УМИ) мэрии Бишкека Нурдин Тынаев признал, что арендные платежи за муниципальное имущество не соответствуют рыночным ценам. Но в то же время отмечается динамика поступлений средств от них в бюджет города.

«В 2013 году собрано 30 миллионов сомов, в 2016-м — 35 миллионов, в 2017 году — 50 миллионов, в 2018-м — 86 миллионов. С начала 2019 года собрали 77 миллионов сомов», — отметил он.

Нурдин Тынаев отметил, что сейчас разработано новое положение о сдаче в аренду муниципального имущества.

«Если мы законодательно сможем укрепить порядок оплаты, повышения, то увеличим показатели, это будет существенным механизмом довести арендные платежи до рыночных показателей», — отметил он.

Мэр Бишкека Азиз Суракматов напомнил, что у УМИ есть много невыявленных объектов, которые не платят за аренду. Он отметил, что предыдущий глава управления, ныне вице-мэр Азизбек Алымкулов, ежедневно выходил и искал такие неучтенные объекты. Благодаря этому поднял сборы почти на 30 миллионов сомов.
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