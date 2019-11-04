Президент призвал кыргызстанцев доверять патрульной милиции

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня встретился с руководителем экспертной рабочей группы по реформированию подразделений органов внутренних дел, обеспечивающих дорожную безопасность, Тамерланом Ибраимовым. Во встрече принял участие секретарь Совета безопасности Кыргызской Республики Дамир Сагынбаев. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

По его данным, был обсужден ход реализации пилотного проекта по обеспечению дорожной безопасности.

Президент отметил, что реформа подразделений органов внутренних дел, обеспечивающих дорожную безопасность, дала первые практические результаты — в двух районах Бишкека в пилотном режиме начала функционировать патрульная милиция.

«В рамках пилотного проекта наработан хороший опыт по отбору сотрудников нового подразделения, в том числе и из числа гражданских лиц. У общественности не должно быть никаких сомнений насчет прозрачности и открытости конкурса. Граждане должны доверять и верить патрульным милиционерам, в необходимых случаях опираться на их защиту», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства обратил внимание на профессиональную, физическую и психологическую подготовку личного состава.

Тамерлан Ибраимов констатировал, что деятельность патрульной милиции будет тесно связана с реализацией проекта «Безопасный город».

Как было отмечено, до конца 2019 года планируется, что инспекторы будут патрулировать весь Бишкек — на данный момент вторая группа курсантов проходит обучение в Академии МВД и через некоторое время приступит к несению службы.

Кроме того, проходит третий конкурс на замещение вакантных должностей, по результатам отбора кандидаты также пройдут краткий курс обучения в Академии МВД и начнут работать.

После полного укомплектования личного состава по Бишкеку планируется реализовать проект патрульной милиции в Оше.

Ровно год назад, в ноябре 2018 года Сооронбаю Жээнбекову были представлены и одобрены им Стратегия по реформированию подразделений органов внутренних дел, обеспечивающих дорожную безопасность, и план мероприятий по реализации пилотного проекта создания патрульной милиции в Бишкеке.

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Напомним, Управление патрульной службы милиции Бишкека заменит существующие Патрульно-постовую службу и Управление по обеспечению безопасности дорожного движения.

В рамках пилотного проекта выделено 197 миллионов сомов на укрепление материально-технической базы, в том числе на покупку легковых автомобилей, электрошокеров, бортовых компьютеров и других специальных средств, а также форменного обмундирования.

Базовое обучение должны пройти все: и гражданские, и те, кто уже служит в милиции.