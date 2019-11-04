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Власть

Работы по модернизации таможенного пункта пропуска «Торугарт» завершены

На сегодня модернизация пунктов пропуска завершена и новое оборудование готово к работе. Об этом премьер-министру сообщил председатель Государственной таможенной службы Алтынбек Торутаев.

Мухаммедкалый Абылгазиев посетил пункт пропуска «Торугарт». Там он проверил, как работает стационарный инспекторско-досмотровый комплекс. В рамках реализации Дорожной карты по присоединению Кыргызстана к Евразийскому экономическому союзу на материально-техническое оснащение и обустройство пунктов пропуска Россия выделила $120 миллионов.

На сегодня из имеющихся 14 контрольно-пропускных пунктов модернизированы 12 КПП. Из них шесть оснащены стационарным инспекторско-досмотровым комплексом.

«Устанавливаемый стационарный инспекторско-досмотровый комплекс для осмотра груза позволит вести оперативную и прозрачную работу таможенной службы. Запуск системы планируется к концу ноября. В настоящее время каждая страна борется за место на рынке. Это нормальное явление. Улучшение системы контроля перевозимого товара грузоперевозчиками — одна из важных задач. Переход нашей республики на современную осмотровую систему, соответствующую стандартам ЕАЭС, говорит о том, что мы создаем необходимые условия для бизнеса», — подчеркнул глава правительства.

Мухаммедкалый Абылгазиев ознакомился с работой таможенной и пограничной служб пункта пропуска. Он отметил, что вводимые новшества в таможенной службе позволят вести работу намного лучше и оперативнее.

«Некоторые граждане относятся к работе таможенной службы с определенным недоверием. Они считают, что часть сборов идет мимо кассы. Мы же должны исключить такие сомнения и показать прозрачность работы таможенной службы. Здесь все должно быть в онлайн-режиме. Каждый должен иметь возможность видеть, что за груз проезжает, в каком количестве и как он прошел таможенный контроль. Новая система позволит также сократить время предпринимателей. Они могут быстро заехать, зафиксировать свой товар и при соответствии всем нормам выехать из пункта без бюрократических систем», — констатировал премьер-министр.
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