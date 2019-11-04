Почему пресс-конференция Сооронбая Жээнбекова не стала сенсацией

Накануне Дня печати и информации президент встретился с руководителями ведущих СМИ Кыргызстана и представителями иностранных медиа, аккредитованных в республике. Публичностью Сооронбай Жээнбеков и его аппарат социум не балуют. Поэтому эту встречу ждали, надеясь через ее оптику разглядеть перспективы для страны и логику действий капитана нашего «корабля».

От надежд до разочарования

Встреча в таком же формате и почти в том же составе первый раз проходила 6 марта прошлого года. Правда, общий политический фон тогда был другим. Сооронбай Жээнбеков три месяца как вступил в должность, противостояние с Алмазбеком Атамбаевым еще не стало таким жестким и не вышло в публичную плоскость, общественность пребывала в состоянии ожидания перемен. Ведь новый глава государства выгодно отличался от своего предшественника даже манерой говорить. Власть набирала легитимность, а личный рейтинг Сооронбая Жээнбекова рос, и так называемый медовый период президентства казался бесконечным.

Сегодня очевидно, что было ошибочно изначально ждать от Сооронбая Жээнбекова объявления курса дерзких реформ, в том числе и непопулярных, но необходимых.

Объявление два года подряд Годом развития регионов и цифровизации не в счет. Это говорит лишь о нерасторопности власти. Сроки исполнения пришлось продлять, потому что ни правительство, ни чиновники на местах не справились с задачей, поставленной перед ними президентом в 2018-м.

Личные качества Сооронбая Жээнбекова демонстрируют, что он, скорее, консерватор, нежели реформатор.

Объявленную антикоррупционную кампанию записать в достижения тоже пока сложно. Слишком много нареканий у среднего и малого предпринимательства — основного двигателя экономики республики. Такая долгожданная борьба с коррупцией свелась к тому, что силовики кошмарят бизнес — или пополняй наш депозитный счет, или вот тебе уголовное дело. Наши законы, в том числе фискальные, прописаны так, что любому человеку можно вменить нарушения.

На фоне этой «борьбы», порученной силовым структурам, почти еженедельные пресс-релизы о взяточниках из госорганов демонстрируют нам одно — ее имитацию.

Сооронбай Жээнбеков не Алмазбек Атамбаев, конечно. И это хорошо. Он стремится избегать открытых конфликтов. Но в острых ситуациях он предпочитает занимать выжидательную позицию.

То есть, как в мудрости, приписываемой разными источниками либо китайскому военачальнику Сунь-цзы, либо философу Конфуцию, сидеть на берегу реки и ждать, когда мимо проплывет труп твоего врага.

Общество к долгому ожиданию оказалось не готово. Население страны уже сформировало четкую тенденцию к омолаживанию. Старому поколению наступает на пятки новая генерация, жаждущая перемен, связанных прежде всего с повышением качества жизни. Поэтому все чаще и все громче звучат разочарованные консерватизмом власти голоса.

О многом и ни о чем

Встреча президента с руководителями медиа длилась более двух часов. Отдаем должное пресс-службе Сооронбая Жээнбекова — никаких «красных флажков» предварительно и во время встречи выставлено не было. Никаких запретных тем. Вопросы можно было задавать любые, хоть о Матраимовых, хоть о брате Асылбеке, хоть об Атамбаеве.

Сооронбай Жээнбеков, не имея опыта дипломатической службы и не владея искусством интриг, с ловкостью уходил от прямых ответов на не самые приятные вопросы, избегал острых углов и неосторожных высказываний.

«Надо подождать», «давайте дождемся», «будет видно через два года»... Таковыми были основные тезисы в этом диалоге со СМИ, и пробиться через умело выстроенную броню общих фраз было невозможно.

Если резюмировать итог встречи, то ничего нового от своего лидера государство не услышало. Никакой конкретики.

Матраимовыми занимаются компетентные органы, проверки еще не закончились, ответственность силовиков за провальную операцию в Кой-Таше определит государственная комиссия, 9-процентный избирательный порог — сумел уйти от ответа, мол, депутаты же вынесли на общественное обсуждение его понижение до 5 процентов, вмешательство братьев и сватов в политику — это слухи, дайте факты.

Читайте по теме Предвыборные «свадьбы». Кто новая партия власти и кому уже не быть в парламенте

Судя по просмотрам на большинстве сайтов, материалы о встрече Сооронбая Жээнбекова со СМИ в топ новостей не попали. Возможно, это связано с тем, что само мероприятие проходило в субботу, а не в рабочий день. А может быть, общество уже просто устало ждать и надеяться. Слишком долго ожидания изменений не конвертировались в реальные действия.

В декабре пройдет большая итоговая пресс-конференция Сооронбая Жээнбекова. Вторая в его президентском сроке. Формат прошедшей встречи с руководителями СМИ, несмотря на свою либеральность, все-таки не способствовал острым вопросам. Потому что встречались накануне профессионального праздника с фуршетом и возможностью неформального общения с главой государства. Мероприятие в декабре лояльным к Сооронбаю Жээнбекову быть не обещает.

Через 20 дней президентству Жээнбекова исполнится два года. 15 октября 2017-го он стал президентом, а 24 ноября официально вступил в должность. Треть срока позади, и пришло время «собирать камни».