Саммит ШОС в Ташкенте. Премьер-министр встретился с вице-президентом Ирана

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев встретился с вице-президентом Ирана Эсхаком Джахангири в рамках заседания саммита глав правительств стран — участниц ШОС в Ташкенте.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы увеличения объемов поставок сельскохозяйственной и животноводческой продукции из КР в Иран, вопросы сотрудничества в нефтегазовой, транспортно-логистической, туристической сферах, а также в области гражданской авиации.

Вице-президент Ирана Эсхак Джахангири выразил готовность вывести в первую очередь торгово-экономическое партнерство между государствами на новый уровень. По его словам, эти цели приобретают особую значимость с учетом преференциального режима, предоставленного Ирану Евразийским экономическим союзом. Он также выразил просьбу рассмотреть вопрос об облегчении визового режима между странами.

Оба политика поручили руководителям соответствующих госорганов активизировать совместную работу и в ближайшее время провести заседание межправительственной комиссии для детальной проработки вопросов сотрудничества между государствами по приоритетным направлениям.

Эсхак Джахангари пригласил премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева посетить Иран с официальным визитом в любое удобное для него время.