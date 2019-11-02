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Власть

Саммит ШОС в Ташкенте. Какие документы подписали главы правительств

В Ташкенте проходит саммит ШОС глав правительств стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества. В заседании принял участие премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев.

По итогам саммита глава правительства КР подписал следующие документы:

— решение об отчете секретариата ШОС о ходе осуществления программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств — членов организации;

— решение о финансовом отчете ШОС по исполнению бюджета организации за 2018 год;

— решение о бюджете Шанхайской организации сотрудничества на 2020-й;

— решение о докладе комиссии внешних аудиторов государств — членов ШОС по проведению внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности постоянно действующих органов ШОС;

— решение о переводческом обеспечении деятельности постоянно действующих органов Шанхайской организации сотрудничества;

— решение об утверждении новой редакции программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств — членов ШОС;

— решение об утверждении плана по реализации программы сотрудничества государств — членов ШОС по продовольственной безопасности;

— решение об утверждении концепции взаимодействия железнодорожных администраций государств — членов ШОС в сфере железнодорожного транспорта;

— решение о подготовке концепции сотрудничества государств — членов ШОС по развитию удаленных и сельских территорий в цифровую эпоху и плана действий по ее реализации;

— решение об утверждении регламента консорциума экономических аналитических центров ШОС;

— совместное коммюнике по итогам 18-го заседания Совета глав правительств государств — членов ШОС.

Документы, подписанные в рамках заседания руководителями соответствующих структур:

— Рамочное соглашение между правительствами государств — членов ШОС о формировании системы интегрированного управления транспортными перевозками;

— Меморандум между таможенными службами государств — членов ШОС о взаимной интеграции национальных транзитных систем;

— Меморандум о взаимопонимании между ШОС и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО);

— Меморандум о взаимопонимании между секретариатом ШОС и Европейской экономической комиссией (ЕЭК) ООН.
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