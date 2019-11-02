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Власть

Поддержка культуры — часть программы повышения благосостояния общества

«Поддержка сферы культуры и искусства является частью государственной программы повышения благосостояния общества», — заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, поздравляя деятелей культуры и искусства с профессиональным праздником — Днем работника культуры.

По его словам, культура — это система норм общественного поведения, сокровищница духовного и интеллектуального богатства. Своим трудом, направленным на сохранение и передачу грядущему поколению национальных ценностей и традиций, деятели культуры и искусства снискали общественное уважение.

«Вы формируете у молодого поколения чувства патриотизма и любви к Родине. Мы высоко ценим ваш вклад в духовное и интеллектуальное развитие нашего общества. Государство постоянно стремится оказывать комплексную поддержку сфере культуры и искусства, что является частью государственной программы повышения благосостояния общества. Благодарю вас за развитие национальной культуры посредством нововведений во всех направлениях — в литературе, кино, театре, искусстве и музыке», — заключил глава КР.
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