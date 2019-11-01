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Власть

Премьер-министр Кыргызстана обсудил вопросы границ с президентом Узбекистана

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

В рамках встречи они обсудили вопрос демаркации и делимитации кыргызско-узбекской границы.

Глава правительства КР и президент РУз обсудили также состояние и перспективы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами.

Шавкат Мирзиеев особо отметил активное продвижение в решении приграничных вопросов. Президент Узбекистана подчеркнул, что люди, проживающие в приграничных районах, чувствуют результаты совместной работы сердцем и душой.

Правительства двух стран стараются создавать все необходимые условия для поступательного развития между нашими народами.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев

Премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев отметил, что в настоящее время в торгово-экономических отношениях между двумя государствами наблюдается хорошая динамика роста, которую необходимо поддерживать и в дальнейшем.

«Приграничные области наших стран показывают хороший пример сотрудничества. Буквально недавно возобновились автобусные рейсы Ош — Андижан, Ош — Фергана, Кызыл-Кия — Фергана. Вместе с тем хочу также отметить работу правительственных делегаций по делимитации и демаркации госграницы. Предлагаю придать динамику данной работе для ускоренного завершения описания линии государственной границы», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

По данным отдела информационного обеспечения, с 2016 года товарооборот между двумя странами увеличился в три раза.
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