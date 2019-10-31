Разрешить спецслужбам скрытую слежку или нет, спорят в парламенте

Депутаты парламента сегодня обсуждают поправки в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и Кодекс о проступках в режиме третьего чтения.
По словам инициатора поправок Таланта Мамытова, в интересах национальной безопасности необходимо обеспечить ГКНБ законными основаниями для проведения оперативно-разыскных мероприятий.
Депутат Дастан Бекешев выразил недоумение, отметив, что спецслужбы должны руководствоваться законом, регулириюущим дятельность ГКНБ.
«У вас же СОРМ есть. Или вы хотите с нашей помощью получить законное основание прослушивать всех и вся под предлогом выявления террористов, экстремистов или заговорщиков? Так вы и так это делаете», — сказал Дастан Бекешев.
Представители ГКНБ заверили, что это не так.
Досудебная проверка, напомним, согласно новой редакции УПК, возможна только после регистрации факта преступления в ЕРПП. Талант Мамытов предлагает разрешить спецслужбам проводить скрытую слежку за объектом без предварительного внесения факта в ЕРПП — в целях обеспечения госбезопасности.
«Не надо увеличивать полномочия ГКНБ. Мы и так все под колпаком. Сегодня любого человека можно выставить преступником, экстремистом, и СМИ его подадут как настоящего злодея», — парировал Дастан Бекешев.
С ним согласился Мирлан Жеенчороев и призвал коллег не голосовать за инициативу Таланта Мамытова.
А Ирина Карамушкина добавила, что ГКНБ раскинул «шпионскую сеть» над мирными гражданами, не согласных с властью, и назвала ведомство карающим органом.
Спикер Дастанбек Джумабеков поддержал законопроект и напомнил: речь идет о предотвращении террористических атак, а не о борьбе с их последствиями.
В итоге пакет поправок ушел на голосование.