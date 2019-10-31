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Власть

Разрешить спецслужбам скрытую слежку или нет, спорят в парламенте

Депутаты парламента сегодня обсуждают поправки в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и Кодекс о проступках в режиме третьего чтения.

По словам инициатора поправок Таланта Мамытова, в интересах национальной безопасности необходимо обеспечить ГКНБ законными основаниями для проведения оперативно-разыскных мероприятий.

Депутат Дастан Бекешев выразил недоумение, отметив, что спецслужбы должны руководствоваться законом, регулириюущим дятельность ГКНБ.

«У вас же СОРМ есть. Или вы хотите с нашей помощью получить законное основание прослушивать всех и вся под предлогом выявления террористов, экстремистов или заговорщиков? Так вы и так это делаете», — сказал Дастан Бекешев.

Представители ГКНБ заверили, что это не так.

Досудебная проверка, напомним, согласно новой редакции УПК, возможна только после регистрации факта преступления в ЕРПП. Талант Мамытов предлагает разрешить спецслужбам проводить скрытую слежку за объектом без предварительного внесения факта в ЕРПП — в целях обеспечения госбезопасности.

«Не надо увеличивать полномочия ГКНБ. Мы и так все под колпаком. Сегодня любого человека можно выставить преступником, экстремистом, и СМИ его подадут как настоящего злодея», — парировал Дастан Бекешев.

С ним согласился Мирлан Жеенчороев и призвал коллег не голосовать за инициативу Таланта Мамытова.

А Ирина Карамушкина добавила, что ГКНБ раскинул «шпионскую сеть» над мирными гражданами, не согласных с властью, и назвала ведомство карающим органом.

Спикер Дастанбек Джумабеков поддержал законопроект и напомнил: речь идет о предотвращении террористических атак, а не о борьбе с их последствиями.

В итоге пакет поправок ушел на голосование.
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