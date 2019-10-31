Фигуранты экономических уголовных дел не должны сидеть в СИЗО. Мнение депутата

Депутат Дастан Бекешев выступает за то, чтобы фигуранты уголовных дел по экономическим преступлениям не заключались под стражу. Об этом он заявил сегодня на заседании парламента.

По его словам, подследственных сначала заключают в СИЗО, а потом следователи требуют, чтобы бизнесмены выплатили определенную сумму, за счет которой правоохранительные структуры пополняют антикоррупционный счет.

«Сидеть никому не хочется, и коммерсанты заключают со следствием сделки. Но это неправильно. Считаю, что такие подследственные должны на период досудебного производства находиться либо под домашним арестом, либо под подпиской о невыезде», — сказал Дастан Бекешев.

Он добавил, что в год на содержание СИЗО ГКНБ тратится 100 миллионов сомов, а СИЗО ГСИН — 200 миллионов сомов. Нардеп считает роскошью тратить 300 миллионов на следственные изоляторы.