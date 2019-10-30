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Власть

Задолженность энергосектора составляет 103 миллиарда сомов

Депутаты Жогорку Кенеша рассмотрели проект постановления ЖК «О работе правительства Кыргызской Республики по подготовке отраслей экономики и населения КР к осенне-зимнему периоду 2019/2020 года».

В ходе обсуждения депутат Умбеталы Кыдыралиев напомнил, что задолженность энергосектора достигла 103 миллиардов сомов. «Есть две ключевые проблемы, которые тянут энергетику назад, — это Бишкекская и Ошская ТЭЦ. Для подготовки теплоцентралей к очередному осенне-зимнему периоду требуется порядка 500 миллионов сомов дотаций, также очень высокой является себестоимость производимой на ТЭЦ электроэнергии», — сказал нардеп.

Парламентарий призвал председателя правления Национального энергохолдинга Айтмамата Назарова рассмотреть возможные пути привлечения инвесторов для реализации убыточных для государства направлений энергетики.

Ежегодно дополнительная нагрузка «Нацэнергохолдинга» на функционирование ТЭЦ Бишкека и Оша, а также теплоцентралей еще трех городов составляет более 4 миллиардов сомов.

Нардепы также обозначили вопросы снижения уровня воды в Токтогульском водохранилище.

Айтмамат Назаров отметил, что нет никаких угроз. «В прошлом году уровень воды в Токтогульском водохранилище позволил экспортировать в Узбекистан 750 миллионов киловатт-часов электроэнергии, в этом году мы не будем ее экспортировать. Кыргызстан в июле—августе экспортировал 270 миллионов киловатт-часов электроэнергии в Казахстан. Сейчас мы получаем ее обратно, уже поступило 182 киловатт-часа. За транзит казахская сторона предоставила 56 миллионов сомов», — отметил Айтмамат Назаров.

По итогам депутаты приняли к сведению информацию правительства о готовности к прохождению ОЗП 2019-2020. Ответственность возложили на кабинет министров во главе с Мухаммедкалыем Абылгазиевым и первым вице-премьером Кубатбеком Бороновым.
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