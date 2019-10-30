Готов ли первый вице-премьер-министр подать в отставку, интересуется депутат

Депутат парламента Сайдулла Нышанов поинтересовался у первого вице-премьер-министра Кубатбека Боронова, готов ли он уйти в отставку, если правительство провалит отопительный сезон 2019-2020. К примеру, случится авария на ТЭЦ.

Отметим, в парламенте обсуждают подготовку к ОЗП 2019-2020. Кубатбек Боронов заявил, что вопрос его отставки не стоит и кабинет министров отвечает за успешное проведение отопительного периода. ТЭЦ Бишкека и Оша, все котельные готовы к зиме.

«Если сам Боронов обещает, что мы переживем зиму, то поверим ему», — сказал Сайдулла Нышанов.

Ранее руководство Нацэнергохолдинга признало, что плана, как развивать энергоотрасль, снизить дебиторскую задолженность и энергопотери, у компании нет.