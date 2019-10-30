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Власть

Энергопотери и отсутствие плана развития. Главу Энергохолдинга критикует депутат

Глава Энергохолдинга Айтмамат Назаров рассказал депутатам, какую зарплату он получает. В парламенте обсуждают подготовку к осенне-зимнему периоду 2019-2020.

По словам руководителя профильной компании, он получает 56 тысяч сомов в месяц, включая надбавки. Рядовые сотрудники холдинга в среднем получают 18 тысяч сомов.

На заседании ранее с критикой в адрес Энергохолдинга и его топ-менеджеров выступила депутат Наталья Никитенко. Она напомнила, что в год на зарплаты работников холдинга из бюджета выделяется 49 миллионов сомов. При этом плана, как развивать энергоотрасль, снизить дебиторскую задолженность и энергопотери, у руководства компании нет.

«Рабочий на ТЭЦ получает в месяц 10 тысяч сомов. А у вас огромные премии», — укорила Наталья Никитенко и напомнила, что чиновники периодически хотят повысить тарифы на тепло и электроэнергию.

Ей возразил первый вице-премьер Кубатбек Боронов. «Когда правительство объявляло о повышении? Такого не было. Напротив, я сам неоднократно заявлял и в профильных комитетах, и здесь на палате, что повышение тарифов не планируется», — сказал Кубатбек Боронов. 
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