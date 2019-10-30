Иссык-Кульские пансионаты без очистных сооружений вновь заинтересовали депутатов

Депутат парламента Экмат Байбакпаев предлагает провести еще раз ревизию и закрыть пансионаты, не имеющие очистных сооружений. Об этом он заявил сегодня на заседании. Нардепы обсуждают поправки в ряд законов, касающихся охраны биосферной зоны озера Иссык-Куль.

В Иссык-Кульской области имеется 115 очистных сооружений, в том числе 98 в курортно-оздоровительных учреждениях, из них 29 очистных сооружений не работают с 2008 года.

В Иссык-Кульском районе 77 очистных сооружений, из них 15 в нерабочем состоянии, 8 демонтированы, 7 законсервированы.

«Очистные сооружения в курортной зоне Иссык-Куля, Караколе, Чолпон-Ате и Балыкчи морально и физически изношены и нуждаются в срочной реконструкции. Очистные сооружения в том же Караколе экологически опасны и расположены с уклоном в сторону озера в водоохранной зоне реки Каракол. Пруд-накопитель загрязнен сточными водами и вследствие накопления осадков переполнен», — отметил Экмат Байбакпаев.

Он добавил, что очистка стоков вообще не производится в пансионатах «Кыргыз-Таны», «Улан» и «Голубая бухта». Ежегодно растет количество новых оздоровительных учреждений, организаций, кафе, частных гостиниц, подключенных к канализационной сети города, что приводит к дополнительной нагрузке на системы централизованной очистки.

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«Недобросовестные рекреационные объекты не обеспечены системами канализации и очистки сточных вод, есть только примитивные септики и выгребные ямы. Каким образом градостроительные документы этих объектов проходят согласование и кем дано разрешение на ввод их в эксплуатацию? Почему уполномоченные органы не применяют предусмотренные законом жесткие меры по приостановлению работы незаконных объектов без очистных сооружений, привлечению к уголовной и иной ответственности злостных нарушителей природоохранного законодательства?» — сказал парламентарий.

Кто заинтересован в таком запущенном положении дел, халатности и безответственности? Это огромная проблема всего курортного региона. Экмат Байбакпаев

Поправки в действующее законодательство предусматривают финансирование в первоочередном порядке системы водоотведения и очистных сооружений до 2024 года. Средства можно изыскать из Фонда развития Иссык-Кульской области.

Коллеги Экмата Байбакпаева выступили против и попросили снять вопрос с повестки, поскольку ситуация с фондом спорная и местные власти не согласны с предожением изымать из него дополнительные деньги.

В итоге документ снят с повестки и отправлен на доработку. Депутаты согласились рассмотреть поправки, регулирующие защиту акватории Иссык-Куля.