Спикер парламента подарил чемпиону по боям без правил подержанную машину

Спикер парламента Дастанбек Джумабеков подарил победителю чемпионата по боям без правил подержанную машину «Тойота Камри». Информацию 24.kg подтвердил президент федерации WEF Руслан Кыдырмышев.

По его словам, это совершенно нормально, что авто не новое. В федерации WEF подчеркнули, что торага, а также еще два депутата — Талант Мамытов и Жыргалбек Турускулов — систематически помогают спорту, и добавили — средства на «Тойоту» были взяты не из государственного бюджета. Но в федерации очень рады подарку. «Машина досталась чемпиону состязаний Рыскулбеку Ибрагимову», — сказал Руслан Кыдырмышев.

В пресс-службе спикера подчеркнули, что не знали, что авто подержанное.

Отметим, такой автомобиль «Тойота Камри 50» на авторынке Кыргызстана стоит более 1 миллиона сомов.