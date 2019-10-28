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Власть

Счетная палата очищается от нечистоплотных сотрудников

Счетная палата системно выявляет и очищает свою структуру от нечистоплотных сотрудников. Об этом сообщил председатель СП Улугбек Марипов на встрече с президентом.

Сегодня Сооронбай Жээнбеков принял председателя Счетной палаты. Улугбек Марипов рассказал о результатах аудиторских мероприятий за девять месяцев 2019 года. Стороны обсудили меры по совершенствованию отечественной системы аудита.

Глава государства отметил необходимость постепенного перехода к тематическим аудитам, отходя от практики проведения проверок, привязанных к конкретному объекту. Подчеркнута важность усиления контроля над эффективностью расходования средств, выделяемых на социальную сферу, особенно в здравоохранении.

Улукбек Марипов отметил, что активно внедряются современные цифровые технологии государственного аудита, дистанционных методов аудита, международные стандарты аудиторской деятельности.

С правоохранительными органами Счетная палата работает по существенному сокращению необоснованных проверок бюджетных организаций и органов местного самоуправления в регионах.
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