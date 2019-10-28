15:43
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Сооронбай Жээнбеков встречался с Чолпон Джакуповой. О чем говорили

Глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова рассказала 24.kg о своей встрече с президентом страны, которая состоялась еще месяц назад. Открытое обращение главе государства о том, почему люди не верят его обещаниям о борьбе с коррупцией, она направила уже после этой встречи, 23 октября.

Чолпон Джакупова отметила, что озвученное ею в обращении говорила и при личной беседе с Сооронбаем Жээнбековым.

«В целом все вопросы, которые я обсуждала с Сооронбаем Шариповичем, касались двух вещей: кадровой политики и ситуации в правоохранительной и судебной сферах. Правоприменительная практика из рук вон плоха, кадровая политика отвратительная. Я просила, чтобы президент начал производить кадровые назначения по профессиональным признакам. Внял он или нет мне, я не знаю, но встреча прошла в дружелюбной и теплой атмосфере. Глава государства внимательно меня выслушал, пообещал обратить внимание на болевые точки. Заверил, что заинтересован в сотрудничестве с гражданским сектором, пообещал, что реформы будут», — сказала она.

Глава правовой клиники «Адилет» добавила, что спустя месяц ей пришлось опубликовать открытое обращение.

Читайте по теме
Беспредел силовиков. Жесткое обращение Чолпон Джакуповой к президенту страны

«Я вижу, что говорить-то он говорит, а мы-то каждый день по судам ходим. Сдвигов нет. На все обращения и публичные обещания президента исполнители на местах плевать хотели. Никто не реагирует. К сожалению, это все происходит от того, что нет контроля за исполнением. Самая большая проблема — это управленческая. Это проблема, которая связана с качеством управленцев. Если глава государства не начнет назначать грамотных, профессиональных людей, его так и будут подставлять. И это уже проблема самого президента. За все промахи исполнителей отвечать придется ему», — подчеркнула она.

Напомним, Чолпон Джакупова сообщила главе государства, что теперь людям не остается ничего другого, кроме как записывать на видеокамеру момент заключения договора и передачи денег.

«Зачастую гражданам незаконно выставляются так называемые сторожевые флажки, запрещающие выезжать за границу, накладываются аресты на имущество, в том числе в отношении лиц, являющихся свидетелями по уголовным делам. Особую тревогу вызывают факты ареста денежных средств и ценных бумаг свидетелей, размещенных в банках на их имя в качестве руководителей организаций и других юридических лиц, что имеет отчетливые признаки коррупции, рейдерства и открытого давления на бизнес. При этом никакой ответственности за вопиющие факты нарушений прав человека никто не несет», — отмечала автор обращения.

Ранее клиника «Адилет» неоднократно направляла аналитические письма и обращения в адрес высшего руководства республики с просьбами отреагировать на творящиеся с точки зрения права беспредел и бардак, которые в отсутствие контроля будут лишь усугубляться. Однако никакой реакции не последовало. Отсутствие обратной связи с обществом приводит к тому, что власть все дальше отдаляется от народа.

О встрече президента с Чолпон Джакуповой стало известно сегодня. Об этом 24.kg сообщила его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева.
Ссылка:
просмотров: 647
Версия для печати
Материалы по теме
Сооронбай Жээнбеков ознакомился с обращением Чолпон Джакуповой. Что дальше?
Беспредел силовиков. Жесткое обращение Чолпон Джакуповой к президенту страны
Чолпон Джакупова просит президента обратить внимание на работу судов
Судьи не соблюдают законы. Юристы клиники «Адилет» обратились к президенту
Иски к СМИ и журналистам Кыргызстана достигают $1 миллиона
Чолпон Джакупова требует увольнения сотрудника Генпрокуратуры
Иски экс-президента к СМИ. Верховный суд еще не проводил оценку принятых решений
Логично. Досрочно прекратить полномочия судьи Кымбат Архаровой требуют юристы
Борьба с коррупцией возможна только при поддержке журналистов
Чью честь защищал генпрокурор. Гражданина Атамбаева или президента Атамбаева?
Популярные новости
Айсулуу Мамашова прокомментировала публикации о&nbsp;своих скрытых фирмах Айсулуу Мамашова прокомментировала публикации о своих скрытых фирмах
Электробусы для перевозки пассажиров появятся в&nbsp;Бишкеке Электробусы для перевозки пассажиров появятся в Бишкеке
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;21-25 октября Кыргызстан: кадровые перестановки за 21-25 октября
В&nbsp;домах бишкекчан в&nbsp;течение двух лет установят счетчики для воды В домах бишкекчан в течение двух лет установят счетчики для воды
Бизнес
Акционеры завода &laquo;Ореми&raquo; просят президента защитить их&nbsp;частную собственность Акционеры завода «Ореми» просят президента защитить их частную собственность
В&nbsp;Международном аэропорту &laquo;Ош&raquo; открыт новый регулярный рейс Кувейт&nbsp;&mdash; Ош&mdash; Кувейт В Международном аэропорту «Ош» открыт новый регулярный рейс Кувейт — Ош— Кувейт
Нариман Тюлеев о&nbsp;том, как распределяли участки в&nbsp;парке имени Ататюрка Нариман Тюлеев о том, как распределяли участки в парке имени Ататюрка
&laquo;Бакай Банк&raquo; реализует недвижимость по&nbsp;выгодным ценам «Бакай Банк» реализует недвижимость по выгодным ценам
28 октября, понедельник
15:21
Сооронбай Жээнбеков встречался с Чолпон Джакуповой. О чем говорили Сооронбай Жээнбеков встречался с Чолпон Джакуповой. О ч...
15:03
Дело энергетиков. Сапар Исаков так и не явился на процесс
14:40
В Бишкеке за рулем ездит непристегнутый инспектор. Что ответили в ГУОБДД
14:23
Перекрестки улицы Московской с Логвиненко и Панфилова открыты для проезда
14:19
Суд над экс-мэрами. Какой нанесен ущерб, потерпевшие не могут ответить