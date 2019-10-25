13:33
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Депутат проверит наличие уголовных дел на родственников главы Верховного суда

Родственники председателя Верховного суда Гульбары Калиевой являются фигурантами уголовных дел. Об этом на заседании парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» заявил депутат Алтынбек Жунус уулу.

По его словам, глава ВС КР проявила неуважение, не придя на заседание фракции.

«Информацию, что муж и брат Гульбары Калиевой являются фигурантами уголовного дела, распространяют в социальных сетях. Я намерен обратиться в официальные органы с запросом о состоянии этих уголовных дел. Сегодня глава Верховного суда не пришла на заседание, несмотря на то, что по ее части много вопросов. В частности, о том, почему суды, рассматривая экономические уголовные дела, дают реальный срок человеку. В настоящее время население уже не верит в правосудие», — сказал Алтынбек Жунус уулу.

Депутаты заслушивают информацию правоохранительных органов о проводимой реформе в уголовном законодательстве.
Ссылка:
просмотров: 269
Версия для печати
Материалы по теме
Глава Верховного суда рассказала о телефонных просьбах и прослушке
XXI век. В Кыргызстане до сих пор есть судьи, не владеющие компьютером
35 тысяч сомов — это мало. Не довольным окладом судьям предлагают уйти в бизнес
Есть коллизии. Верховный суд готовит поправки в новое уголовное законодательство
Иски против СМИ. Глава Верховного суда встала на защиту журналистов
Дословно. Председатель Верховного суда Кыргызстана Гульбара Калиева
Популярные новости
Беспредел силовиков. Жесткое обращение Чолпон Джакуповой к&nbsp;президенту страны Беспредел силовиков. Жесткое обращение Чолпон Джакуповой к президенту страны
Асылбек Жээнбеков может стать фигурантом уголовного дела по&nbsp;модернизации ТЭЦ Асылбек Жээнбеков может стать фигурантом уголовного дела по модернизации ТЭЦ
Наши в&nbsp;Москве. В&nbsp;Сети возмутились поведением депутата Алмазбека Баатырбекова Наши в Москве. В Сети возмутились поведением депутата Алмазбека Баатырбекова
На&nbsp;спикера парламента пожаловались в&nbsp;Генпрокуратуру. Кто, зачем и&nbsp;почему? На спикера парламента пожаловались в Генпрокуратуру. Кто, зачем и почему?
Бизнес
СКИДКА на&nbsp;очередную пару смартфонов в&nbsp;O!Store. Только семь дней! СКИДКА на очередную пару смартфонов в O!Store. Только семь дней!
Приходи в&nbsp;новые MegaStore и&nbsp;получи подарки и&nbsp;скидки на&nbsp;смартфоны Приходи в новые MegaStore и получи подарки и скидки на смартфоны
&laquo;Альянс Алтын&raquo; приступил к&nbsp;открытым горным работам «Альянс Алтын» приступил к открытым горным работам
Хранение ценностей в&nbsp;сейфовых ячейках &laquo;Бакай Банка&raquo;&nbsp;&mdash; надежно и&nbsp;безопасно Хранение ценностей в сейфовых ячейках «Бакай Банка» — надежно и безопасно
25 октября, пятница
13:31
Приемным родителям в Кыргызстане планируют повысить зарплату Приемным родителям в Кыргызстане планируют повысить зар...
13:28
Эксперт: Следователи накапливают дела, потому что не прекращают их
13:27
Гараж управделами президента. Кто и зачем будет следить за его водителями
13:15
Депутат проверит наличие уголовных дел на родственников главы Верховного суда
12:34
Предприниматель из города Ош требует отставки замглавы МВД Суйуна Омурзакова