Депутат проверит наличие уголовных дел на родственников главы Верховного суда

Родственники председателя Верховного суда Гульбары Калиевой являются фигурантами уголовных дел. Об этом на заседании парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» заявил депутат Алтынбек Жунус уулу.

По его словам, глава ВС КР проявила неуважение, не придя на заседание фракции.

«Информацию, что муж и брат Гульбары Калиевой являются фигурантами уголовного дела, распространяют в социальных сетях. Я намерен обратиться в официальные органы с запросом о состоянии этих уголовных дел. Сегодня глава Верховного суда не пришла на заседание, несмотря на то, что по ее части много вопросов. В частности, о том, почему суды, рассматривая экономические уголовные дела, дают реальный срок человеку. В настоящее время население уже не верит в правосудие», — сказал Алтынбек Жунус уулу.

Депутаты заслушивают информацию правоохранительных органов о проводимой реформе в уголовном законодательстве.