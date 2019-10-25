246 дел приходится в среднем на одного прокурора в месяц. Не справляются

В Кыргызстане у правоохранительных органов и прокуроров увеличилась нагрузка по расследуемым уголовным делам. Об этом на заседании парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» сообщил начальник управления по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Генпрокуратуры Замир Бейшекеев.

По его словам, каждый из прокуроров по надзору должен изучить не менее 246 уголовных дел в месяц.

«Это физически невозможно. Мы направили соответствующее письмо в правительство об увеличении штата следователей и прокуроров», — сказал Замир Бейшекеев.