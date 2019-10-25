Реформа уголовного законодательства увеличила нагрузку на следователей

В Кыргызстане после реформы уголовного законодательства увеличилась нагрузка на следователей. Об этом на заседании парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» заявил депутат Тынчтык Шайназаров.

По его словам, на одного следователя милиции в среднем приходится 141 дело.

«Это влияет на качество следствия. Недовольство населения понятно. Кроме того, на одного следователя приходится 396 дел о нарушениях. В милиции увеличили число следователей на 95 человек, в ГКНБ тоже расширили штат. В ГСБЭП сейчас 4 тысячи 360 уголовных дел, тогда как в прошлом году их было 1 тысяча 700», — сказал Тынчтык Шайназаров.