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Власть

«Культуру надо насаждать. Силой!» В БГК придумали, как отправить детей в театр

Ввести абонементы на посещение театров предложила на очередной сессии БГК депутат Валентина Лисниченко.

Она отметила, что многие школьники даже не знают, где находятся театры.

«Есть известное выражение, что культуру надо насаждать. Даже силой. Иначе нас всех ждет крах. Переговорите с театрами, может, сделать абонементы для школьников», — обратилась она к вице-мэру Татьяне Кузнецовой.

По словам депутата, стоит уделить больше внимания народным творческим коллективам.

«Надо сделать их ревизию, взять под опеку. Они тоже воспитывают детей», — отметила она.

Депутат Канатбек Музуралиев обратился к начальнику управления культуры мэрии Бишкека Урмату Белекбаеву с просьбой разработать программу развития культуры.

«Если нужна помощь, есть какие-то проблемы, обращайтесь в БГК, в мэрию. В отчете пишете, что работники культуры живут в съемных квартирах. По поступившей ко мне информации, в служебных квартирах мэрии живут сотрудники прокуратуры. Надо решать этот вопрос», — отметил он.

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