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Власть

Что скрывают? При обсуждении тарифа на воду отключили онлайн-трансляцию

«Почему онлайн-трансляция в социальных сетях прекратилась, когда мы приступили к обсуждению вопроса повышения тарифов?» — поинтересовался на очередной сессии БГК депутат Канатбек Музуралиев.

Он отметил, что этот вопрос очень важный, который затрагивает интересы горожан.

Спикер горкенеша Жаныбек Абиров ответил, что не может контролировать этот вопрос.

«Вы спикер, поэтому я к вам обращаюсь. Онлайн-трансляция с утра работала, когда обсуждали проект детальной планировки. Возьмите на контроль», — сказал Канатбек Музуралиев.

Отметим, что с утра трансляция сессии велась на официальной странице БГК в Facebook.

Напомним, мэрия разработала проект постановления Бишкекского городского кенеша об утверждении тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению (канализации) в столице. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Муниципалитет предлагает повысить тарифы на 1 кубометр питьевой воды для населения в 1,5 раза (с 5,38 до 8,1 сома). Кроме того, вырастут и тарифы для бюджетных организаций — с 7,38 до 9,1 сома (в 1,23 раза) и прочих потребителей — с 9,15 до 13 сомов (в 1,4 раза).

Планируется увеличить и тарифы за водоотведение, то есть прием и очистку сточных вод. За 1 кубометр населению предлагается платить 2,3 сома вместо 1,2 сома (рост почти в два раза).

Бюджетным организациям тариф хотят повысить с 2,1 до 3 сомов (рост на 43 процента), а прочим потребителям — с 4,02 до 6 сомов (рост на 49 процентов).
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