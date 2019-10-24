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Власть

Депутатские мечты. В горкенеше предложили построить город-спутник Бишкека

Построить город-спутник Бишкека предложил на очередной сессии столичного городского кенеша депутат Жаныбек Алымов. Об этом он заявил во время обсуждения проекта детальной планировки центральной части города.

«Если выделить хороший участок, разработать ПДП, возможно ли построить город-спутник с упорядоченной застройкой и чистым воздухом?» — спросил нардеп у мэра Бишкека Азиза Суракматова.

Градоначальник ответил, что для создания города-спутника рассматривается Чуйская область. По его словам, там выделена земля.

«Я видел в других городах — там спутники со всей инфраструктурой: школы, детсады, больницы. Было бы хорошо построить большой комплекс. Но надо в градостроительные документы внести, какие дороги будут туда вести, будет ли там центральное отопление, другие вопросы», — отметил Азиз Суракматов.
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