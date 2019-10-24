О том, каким должен быть дипломат Кыргызстана, рассказал Сооронбай Жээнбеков

Сооронбай Жээнбеков поздравил дипломатов Кыргызстана с профессиональным праздником. Текст распространила пресс-служба президента.

«Вы, находясь на передовых рубежах, отстаиваете национальные интересы страны на международной арене. Кыргызская Республика проводит прагматичную, многовекторную и последовательную внешнюю политику. Наша внешняя политика ориентирована на достижение стратегических целей развития государства», — сообщил глава КР.

Главная задача — сохранить и развивать высокий уровень сотрудничества Кыргызской Республики с союзниками, стратегическими партнерами, соседними и другими государствами.

«Новые вызовы в международной обстановке требуют от наших дипломатов высокой ответственности, патриотизма, глубоких познаний, широкого кругозора и высокой культуры», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Он заверил, что государство и впредь будет укреплять престиж дипломатической службы.

По словам президента, создание стимулов для профессионального роста сотрудников, подготовка дипломатов новой формации — одна из главных задач.

Сооронбай Жээнбеков поблагодарил ветеранов службы, которые внесли личный вклад в развитие республики, воспитали несколько поколений профессиональных дипломатов.

Дипломатам он пожелал успехов в защите национальных интересов Кыргызской Республики, крепкого здоровья и новых свершений.