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Власть

Вузы, где обучаются иностранцы, не платят налоги, заявляет депутат

Депутат парламента Аида Исмаилова заявила сегодня, что медицинские вузы, обучающие иностранных студентов за большие деньги, налоги практически не платят.

По ее словам, во всех высших учебных заведениях, где есть обучение медицинским специальностям, учатся иностранные студенты. В год они платят около 120-150 тысяч сомов.

«Когда я сделала запрос в Налоговую службу, выяснилось, что налогов эти вузы практически не платят. В Международном университете Кыргызстана учится в четыре раза больше иностранных студентов, чем в Медицинской академии, но налогов они заплатили одинаково. Как такое могло произойти?» — сказала Аида Исмаилова.

Напомним, сокрытие налогов — уголовно наказуемое деяние.
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