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Власть

Депутат Тазабек Икрамов обеспокоился поведением Арстана Алая, назвавшегося Богом

Депутат Жогорку Кенеша Тазабек Икрамов вспомнил про Арстана Алая, назвавшего себя Богом.

По его словам, человек объявляет, что он Бог, у него появились защитники, но Духовное управление мусульман Кыргызстана молчит.

Нардеп потребовал, чтобы и муфтият сделал заявление. Тазабек Икрамов считает молчание ДУМК неправильным и неоднозначным. «Он заявляет, что Бога нет, что Бог он, а муфтият в стороне», — высказал недоумение депутат.

Напомним, что в отношении Арстана Алая ГУВД Бишкека проводит досудебное производство по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» УК КР. После получения результатов экспертизы действиям Арстана Алая будет дана юридическая оценка. 

Ранее на заседании парламента депутат Улугбек Ормонов поинтересовался, является ли тенгрианство официально зарегистрированным и какую ответственность несут люди, пропагандирующие это течение и заявляющие, что они боги. Госкомиссия по делам религий проведет экспертизу по высказываниям Арстана Алая.

Арстан Алай (Абдылдаев)  автор известного мема «Зима не будет». На этот раз он заявил, что назначен Богом, а в 2020 году станет президентом Вселенной. Его сторонники потребовали от главы государства Сооронбая Жээнбекова «мирно передать власть Арстану Алаю».
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