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Власть

Депутаты считают, что мэр должен согласовывать с ними кадровые назначения

Депутаты БГК считают, что мэрия должна согласовывать с ними назначение вице-мэров, руководителей подразделений, обеспечивающих жизнедеятельность столицы. Об этом заявлено на очередной сессии Бишкекского городского кенеша.

Спикер Жаныбек Абиров подчеркнул, что речь не идет о том, что горкенеш будет кого-то назначать, а лишь согласовывать кандидатов.

Руководитель аппарата мэрии Бишкека Балбак Тулобаев отметил, что отбор претендентов на должность проводит государственная кадровая служба по конкурсу. Вице-мэров назначает глава столичного муниципалитета.

Депутат Эрнис Докенов отметил, что депутаты не хотят брать роль кадровой службы, но тоже настаивает на согласовании кандидатов.

«Раньше так было, и ни разу не было, чтобы предлагаемый кандидат не прошел через сессию», — отметил он.

Депутат добавил, что нормы содержатся в законах о статусе столицы и местном самоуправлении. Его коллега Канатбек Музуралиев отметил, что не помнит случаев, чтобы к депутатам приходили и согласовывали назначение.

Член фракции «Кыргызстан» Куванычбек Конгантиев напомнил, что в Оше депутаты согласовывают назначение.

Представитель прокуратуры объяснил, что по закону о местном самоуправлении, депутаты могут включить пункт, чтобы назначения согласовывали с ними.

Спикер Жаныбек Абиров предложил поручить мэрии, комиссии по регламенту проработать этот вопрос, разобраться в нем и потом включить в повестку дня следующей сессии.
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