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Власть

Аппарат президента разъяснил, в каких случаях даются поручения Генпрокуратуре

В аппарате президента 24.kg разъяснили, в каких случаях дается поручение Генпрокуратуре провести проверку по заявлению частных лиц.

Уточняется, что в октябре в аппарат действительно поступило коллективное обращение граждан относительно отмены постановления о прекращении уголовного дела, ранее принятого ГКНБ КР.

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«Принимая во внимание требования законодательства КР, обращение направлено в органы прокуратуры страны по принадлежности, поскольку проверка обоснованности решений, принятых следователем при расследовании уголовного дела, не входит в компетенцию аппарата президента КР.  Следует также отметить, что аппаратом все заявления, касающиеся вопросов расследования уголовных дел, направляются в соответствующие уполномоченные органы по принадлежности», — подчеркнули в аппарате.

Напомним, речь о заявлении гражданского активиста Мелиса Аспекова и акционеров Бишкекского ликеро-водочного завода и «АкылИнвестБанка». Они обратились в главный надзорный орган, Совбез, комитет по правопорядку по поводу рейдерского захвата предприятий экс-спикером парламента Чыныбаем Турсунбековым.
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