Азиз Суракматов признал, что новые подразделения мэрии оказались провальными

Мэр Бишкека Азиз Суракматов признал, что некоторые подразделения в структуре муниципалитета оказались провальными. Об этом он заявил на очередной сессии столичного городского кенеша.
«Были очень хорошие вопросы по структуре мэрии. Со всеми замечаниями депутатов по МП «Бишкекская пекарня», департаментам парковок и рекламы полностью согласен. Структура — это инструмент муниципалитета для решения вопросов программы, бюджета, которые ставит БГК», — отметил он.
Азиз Суракматов добавил, что задержка в работе новых подразделений вызвана субъективными и объективными причинами. «Но на то мы и исполнительный орган, на то и руководители, чтобы решать проблемы. Они несвоевременно сняты и отработаны. Думаю, до конца года к каким-то решениям придем», — сказал он.
Он поблагодарил депутатов за критику, отметив, что одна голова — хорошо, а 45 — лучше.
В то же время мэр считает, что департамент парковок и стоянок мэрии нужен. «Подобная структура есть во многих городах мира и приносит прибыль. Мы рассмотрим все предложения как депутатов, так и компаний», — сказал он.