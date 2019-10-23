Азиз Суракматов признал, что новые подразделения мэрии оказались провальными

Мэр Бишкека Азиз Суракматов признал, что некоторые подразделения в структуре муниципалитета оказались провальными. Об этом он заявил на очередной сессии столичного городского кенеша.

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«Были очень хорошие вопросы по структуре мэрии. Со всеми замечаниями депутатов по МП «Бишкекская пекарня», департаментам парковок и рекламы полностью согласен. Структура — это инструмент муниципалитета для решения вопросов программы, бюджета, которые ставит БГК», — отметил он.

Азиз Суракматов добавил, что задержка в работе новых подразделений вызвана субъективными и объективными причинами. «Но на то мы и исполнительный орган, на то и руководители, чтобы решать проблемы. Они несвоевременно сняты и отработаны. Думаю, до конца года к каким-то решениям придем», — сказал он.

Он поблагодарил депутатов за критику, отметив, что одна голова — хорошо, а 45 — лучше.

В то же время мэр считает, что департамент парковок и стоянок мэрии нужен. «Подобная структура есть во многих городах мира и приносит прибыль. Мы рассмотрим все предложения как депутатов, так и компаний», — сказал он.