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Власть

Руководителя аппарата мэрии попросили не мериться «одним местом» с депутатами

Депутаты на очередной сессии Бишкекского городского кенеша рассматривают вопрос эффективности работы созданных в ноябре 2018 года новых подразделений мэрии. В частности, они раскритиковали работу департаментов парковок и рекламы.

После шквала критики руководитель аппарата мэрии Балбак Тулобаев сказал, что депутаты не вправе оценивать работу ее структурных подразделений. «Это прерогатива мэра, потому что он назначает руководителей»,  сказал он.

Однако депутат Валентина Лисниченко зачитала статью закона о правах и обязанностях депутатов. В частности, заслушивать отчеты всех структурных подразделений мэрии, в том числе руководителя ее аппарата. И на основании представленной информации оценивать их работу и выносить решение.

Полемику прервал спикер Жаныбек Абиров, попросив руководителя аппарата не мериться с депутатами «одним местом».
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