Руководителя аппарата мэрии попросили не мериться «одним местом» с депутатами

Депутаты на очередной сессии Бишкекского городского кенеша рассматривают вопрос эффективности работы созданных в ноябре 2018 года новых подразделений мэрии. В частности, они раскритиковали работу департаментов парковок и рекламы.

После шквала критики руководитель аппарата мэрии Балбак Тулобаев сказал, что депутаты не вправе оценивать работу ее структурных подразделений. «Это прерогатива мэра, потому что он назначает руководителей», — сказал он.

Однако депутат Валентина Лисниченко зачитала статью закона о правах и обязанностях депутатов. В частности, заслушивать отчеты всех структурных подразделений мэрии, в том числе руководителя ее аппарата. И на основании представленной информации оценивать их работу и выносить решение.

Полемику прервал спикер Жаныбек Абиров, попросив руководителя аппарата не мериться с депутатами «одним местом».