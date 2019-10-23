В парламенте ругают ученых и называют их адвокатами браконьеров

В Жогорку Кенеше обсуждают введение 10-летнего запрета на охоту на некоторые виды животных. Депутат Экмат Байбакпаев раскритиковал Национальную академию наук.

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По его словам, ученые, вместо того чтобы защищать природу и бороться за сохранение редких видов животных, выступают адвокатами противников моратория. До сих пор ученые не подготовили уточненную редакцию Красной книги.

Нардеп Зиядин Жамалдинов недоумевает, почему специалисты Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства не поддерживают мораторий.

Чиновники пояснили, что нет оснований запрещать охоту. Достаточно поднять штрафы до 500 тысяч сомов. К тому же браконьерством занимаются не туристы, а местные жители.

Напомним, что парламентарии предлагают с 2020 года до 2030-го в Кыргызстане запретить охотиться на горного барана — архара, горного козла — козерога и благородного оленя — марала.

В 2018 году за незаконную охоту взыскали штрафов на 183,6 тысячи сомов по 99 делам и предъявили исков на 611,4 тысячи по 96 делам.

В республике предпринимательством в сфере охоты и охотничьей хозяйственной деятельностью занимаются 52 юридических лица — 42 частные охотничьи фирмы, 9 общественных и 1 государственное учреждение (департамент рационального использования природных ресурсов).