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Власть

Работоспособность нулевая. После обеда в парламент вернулось всего 15 депутатов

Из 108 зарегистрированных утром депутатов после обеда на рабочие места в Жогорку Кенеш вернулось всего 15.

Сегодня в повестке дня палаты обсуждение в первом чтении введения моратория на охоту на некоторые виды животных и увеличения штрафов до 500 тысяч сомов, возражений президента к Закону «О пастбищах» и проекта постановления Жогорку Кенеша «О создании временной депутатской комиссии по проверке исполнения Закона «О профессиональных союзах». 

24.kg
Фото 24.kg. Жогорку Кенеш

Напомним, что прогуливают работу члены парламента регулярно. На прошлой неделе, в четверг, на заседании было всего 12 нардепов.

 
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