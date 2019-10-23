Работоспособность нулевая. После обеда в парламент вернулось всего 15 депутатов

Из 108 зарегистрированных утром депутатов после обеда на рабочие места в Жогорку Кенеш вернулось всего 15.

Сегодня в повестке дня палаты обсуждение в первом чтении введения моратория на охоту на некоторые виды животных и увеличения штрафов до 500 тысяч сомов, возражений президента к Закону «О пастбищах» и проекта постановления Жогорку Кенеша «О создании временной депутатской комиссии по проверке исполнения Закона «О профессиональных союзах».

Фото 24.kg. Жогорку Кенеш

Напомним, что прогуливают работу члены парламента регулярно. На прошлой неделе, в четверг, на заседании было всего 12 нардепов.



