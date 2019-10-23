В БГК выясняют, почему на улицах Бишкека собирают деньги за парковку

«Возле рынка «Мадина», на улице Юнусалиева какие-то люди собирают деньги за парковку. Насколько это законно?» — заявил на очередной сессии Бишкекского городского кенеша депутат Канатбек Музуралиев.

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Вице-мэр Азизбек Алымкулов ответил, что мэрия не имеет отношения к этим сборам.

«Муниципалитет никому не давал разрешения на это. По нашим данным, все сборы за парковки вокруг рынка незаконны», — сказал он.

Депутаты подняли вопрос неэффективности работы МП «Бишкекские парковки и стоянки». Они добавили, что предприятие образовали несколько месяцев назад. «Они собрали 980 тысяч сомов, а на них выделили 7,2 миллиона», — отметили нардепы.

Вице-мэр объяснил, что средства собирают только с муниципальных стоянок, по парковкам разработали проект государственно-частного партнерства, который пока не утвердили.