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Власть

Работа Максима Ситникова не нравится депутату БГК. Требует отчета акима

Депутат Бишкекского городского кенеша Канатбек Музуралиев обратился с письмом о внесении в повестку дня отчета о работе акима Октябрьского района Максима Ситникова. Об этом на очередной сессии сообщил председатель БГК Жаныбек Абиров.

Канатбек Музуралиев пояснил, что не является депутатом от этого района, но в нем проживает. По его словам, к нему поступает много жалоб от населения: нет тесной связи между акимом и жителями.

Он добавил: если депутаты примут отчет, пусть аким работает дальше, если нет — предложат мэру рассмотреть персону Максима Ситникова на соответствие занимаемой должности.

Кроме того, депутаты исключили из повестки дня отчет Бишкекглавархитектуры — нет заключения профильной комиссии.
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11:00
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