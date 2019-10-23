Раз рожали, значит, должны платить. Депутат Евгения Строкова о школьном питании

В парламенте Кыргызстана обсуждают вопрос о школьном питании. В третьем чтении депутаты рассматривают соответствующий законопроект.

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Горячим питанием обеспечены 60 процентов учебных заведений страны. На ребенка в день предполагается выделить 7 сомов. Нардеп Евгения Строкова призвала коллег поддержать проект закона. Она отметила, что это нормально, когда родители тоже сдают деньги на каши.

«А почему и нет? Конечно, 7 сомов на ребенка — это мало. Родители тоже должны подключиться. Это же их дети, они их рожали», — сказала Евгения Строкова.

Парламентарий Улугбек Ормонов заметил, что 7 сомов — это очень мало, а в некоторых школах отчисления на горячие завтраки не достигают и 4 сомов.

Отметим, что на сегодня в 2 тысячах 265 общеобразовательных организациях, в которых обучается около 625 тысяч 767 детей в начальных классах, и в 1 тысяче 371 школе (1-4-е классы) организовано горячее питание. Это 60 процентов учебных заведений. На школьное питание выделено 600 миллионов сомов и дополнительно еще 88 миллионов.