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Власть
Сюжет: Пытки в Кыргызстане

На спикера парламента пожаловались в Генпрокуратуру. Кто, зачем и почему?

На спикера Жогорку Кенеша Дастанбека Джумабекова и председателя парламентского комитета по конституционному законодательству Каната Керезбекова поступила жалоба в Генеральную прокуратуру. На депутатов написал заявление и. о. председателя координационного совета Национального центра по предупреждению пыток Уткир Джаббаров. Он заявляет, что они блокируют работу центра. 

Глава организации Нурдин Сулайманов с претензиями сотрудника не согласен. Он сообщил 24.kg, что не согласен с тем, что торага и глава профильного комитета блокируют работу наццентра, хотя и признает, что отсутствие кворума в координационном совете создает определенные трудности. Но они, по его мнению, некритичны.

«Координационный совет — это высший орган управления Наццентра по предупреждению пыток. Я, как директор, являюсь исполнителем, и давать оценку или комментарии действиям координационного совета или его членам не совсем корректно. Но вместе с тем я думаю, что не совсем верная информация предоставлена и в жалобе», — сказал Нурдин Сулайманов.

В частности, ему непонятно, о каких заседаниях координационного совета говорит Джаббаров, тогда как таковые невозможны из-за отсутствия кворума и они не проводятся уже год.

«Если он говорит о депутатах, которые не принимают участия в работе совета, так одного из них — Фархата Иминова мы исключили после того, как он сдал мандат. Другой представитель — Асель Кодуранова, но думаю, что не надо объяснять, почему она не приходит на координационный совет. Что же касается блокировки работы нашего центра, то это совершенно не так. Мы трудимся в прежнем режиме, в таком же темпе, и доказательством тому служит ежегодная защита наших докладов в Жогорку Кенеше. Другое дело, что рабочую комиссию по выдвижению кандидатов в члены совета должен утверждать парламент. Но я, как директор центра, имею право, согласно Трудовому кодексу, отбирать на вакантные должности членов внутри самой организации с приставкой «и. о.» до проведения конкурса. Так что здесь также никакой блокировки не вижу», — пояснил Нурдин Сулайманов.

Отметим, бюджет Наццентра по предупреждению пыток на сегодня составляет 12,5 миллиона сомов. Одобряет его, а не утверждает координационный совет.

Уткир Джаббаров рассказал 24.kg, что кворума нет именно из-за того, что депутатский корпус во главе со спикером игнорирует их обращения.

«Мы дважды просили собрать заседание и утвердить представителей. Но этого не делается. Поэтому я и обратился в Генпрокуратуру. Пусть проведут досудебную проверку по факту бездействия Жогорку Кенеша как высшего законодательного органа», — сказал Уткир Джаббаров и добавил, что если и ГП не откликнется, то он обратится в суд.
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