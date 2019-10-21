План развития районов Иссык-Куля предлагает принять депутат парламента

Председатель парламентского комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию Нурбек Алимбеков напомнил, что в сфере охраны биосферной территории «Иссык-Куль» работают три фонда, их бюджет составляет около миллиарда сомов. Насколько целесообразно используются эти деньги.

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По мнению депутата, необходимо разработать генеральный план Иссык-Куля, на основании его создать план развития всех районов области. Он отметил, что центры отдыха вблизи Бишкека используют очистные сооружения, такие объекты необходимо построить и на побережье озера. Нурбек Алимбеков считает, что соответствующие государственные органы недостаточно хорошо работают в этом направлении.

Члены профильного комитета отметили, что очистные сооружения в курортной зоне озера Иссык-Куль, а также в Караколе, Чолпон-Ате и Балыкчи морально и физически изношены и нуждаются в срочной реконструкции.

В Караколе, к примеру, они являются экологически опасным объектом и расположены с уклоном в сторону озера Иссык-Куль в водоохранной зоне реки Каракол.