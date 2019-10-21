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Власть

Критика не действует. Чиновники продолжают разрезать ленточки

Сегодня в Караколе (Иссык-Кульская область) состоялось открытие дороги Шапака Баатыра. На мероприятие прибыл весь бомонд областного центра во главе с мэром города Адылом Каниметовым и депутатами местного кенеша.

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Чиновников встречали девушки в национальных костюмах, которые угощали боорсоками, и местные жители.

Длина построенной дороги составляет чуть больше 600 метров. Она обошлась в 12 миллионов сомов. Мэр Каракола разрезал красную ленту. Адыл Каниметов произнес традиционно оптимистичную речь, отметив, что подобные строительные мероприятия должны продолжаться и усиливаться.

Горожан чрезмерная помпезность мероприятия по открытию 600-метровой дороги возмутила.

«А нельзя ли выполнять свою работу скромно? Без пафоса. Ведь это простые обязанности органов местного самоуправления», — отметили каракольцы.

«Это был ремонт. Почему ремонт дороги должен завершаться перерезанием ленты со стороны мужчин, не имеющих к ремонту отношения? Такие дешевые понты в Караколе», — резюмировали жители города.
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