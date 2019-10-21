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Власть

Сооронбай Жээнбеков отправился в Японию с рабочим визитом

Президент Кыргызстана вылетел с рабочим визитом в Японию. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

По его данным, Сооронбай Жээнбеков примет участие в церемонии интронизации императора Японии Нарухито. Кроме того, в рамках рабочего визита запланирована двусторонняя встреча президента с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Также Сооронбай Жээнбеков встретится с руководителями крупнейших корпораций Японии и соотечественниками, проживающими в Стране восходящего солнца.
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