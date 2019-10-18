Правительство поддерживает идею вывести АЗС из центра Бишкека

«Правительство поддерживает инициативу о переносе автозаправочных станций, расположенных на центральных оживленных участках столицы, в более безопасные районы, чтобы снизить риск для здоровья людей. Это важно для нашего города», — заявил на рабочем совещании премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев.
По его словам, в республике действует мораторий на проверки бизнеса. Но из-за этого не должны страдать безопасность и здоровье граждан. В вопросах соблюдения безопасности надо добиваться качественного выполнения всех существующих требований, сказал глава кабмина.
Мухаммедкалый Абылгазиев также поручил провести инвентаризацию объектов незаконного и самовольного строительства индивидуальных жилых домов. Он подчеркнул особую важность этого вопроса с учетом негативного опыта, связанного с последствиями незаконного строительства, которое в том числе приводит к дисбалансу между социальной и жилой застройкой.
«В последние годы наметились серьезные сдвиги в строительстве автодорог в столице и регионах. Однако не везде должное качество, поэтому надо усилить работу в этом направлении», — заключил премьер-министр.